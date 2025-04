Crisi climatica, manifestazioni in varie città svizzere

Keystone-SDA

Alcune migliaia di persone si sono radunate questa sera in diverse città svizzere per protestare contro la crisi climatica e chiedendo un intervento della politica. Secondo l'organizzazione Sciopero per il clima, alle iniziative hanno partecipato circa in 6000.

1 minuto

(Keystone-ATS) A Zurigo, 2500 dimostranti hanno domandato a gran voce di rispettare l’obiettivo di limitare a 1,5 gradi l’aumento della temperatura globale. Già quest’anno tale incremento sarà di 1,55 gradi, ha avvertito Sciopero per il clima.

A Berna, i manifestanti si sono riuniti in Piazza federale criticando il governo per aver approvato la modernizzazione del Trattato sulla Carta dell’energia, entrato in vigore nel 1998. I presenti hanno chiesto l’uscita dall’intesa, da tempo nel mirino degli ambientalisti. Secondo un conteggio di Keystone-ATS, circa 2000 persone hanno sfilato per la città nel susseguente corteo.

In quel di Lucerna un centinaio di ciclisti si sono fatti sentire per una politica dei trasporti sociale e rispettosa dell’ambiente. Un’altra manifestazione ha avuto luogo ad Aarau, mentre eventi erano in programma anche a Neuchâtel e Soletta.