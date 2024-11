Criptovalute: 11% svizzeri vi ha investito, spesso sono uomini

Keystone-SDA

In Svizzera circa l'11% della popolazione ha investito in criptovalute, mentre il 6% ha effettuato acquisti ma nel frattempo ha già venduto.

(Keystone-ATS) I dati emergono da un sondaggio rappresentativo condotto dalla Scuola universitaria professionale di Lucerna (HSLU) per conto di PostFinance e citato oggi dalla SonntagsZeitung.

Il settore in questione appare interessare soprattutto i maschi: nel campo ha infatti investito un uomo su quattro, ma solo una donna su dieci. Si osserva anche una grande differenza fra le fasce di età: due intervistati su cinque della generazione Y, nati tra il 1980 e il 1995, hanno acquistato valute digitali; anche nella generazione Z (1996-2010), che ha ancora pochi risparmi, il 13% possiede già criptovalute; tra i baby boomer (1946-1964), la percentuale è invece solo del 4%.

Solo uno su sette proprietari di criptovalute fa trading attivo o ne detiene grandi quantità, spiega al domenicale Andreas Dietrich, professore alla HSLU. Il 31% degli interpellati possiede meno di 1000 franchi in cripto.

Malgrado la recente impennata del bitcoin – il corso è salito da 68’000 a 90’000 dollari dopo l’elezione del presidente americano Donald Trump – il potenziale di crescita in Svizzera potrebbe però essere limitato. L’analisi mostra infatti “che è difficile attirare nuovi clienti che non hanno avuto contatti precedenti con gli attivi digitali”, osserva Dietrich. L’interesse di coloro che non hanno mai investito prima è “molto basso”, conclude l’esperto.