Oltre 330'000 persone, di cui 15'000 in Italia, avevano affidato alla svizzera Cryo-Save le cellule staminali dei figli ricavate dal cordone ombelicale. La società ha però chiuso i battenti e trasferito i campioni apparentemente in Polonia, senza che i clienti ne fossero informati.



Noemi è una delle migliaia di mamme che al momento del parto hanno deciso di affidarsi alla società privata svizzera Cryo-Save AG per la conservazione autologa del cordone ombelicale. Ma ora non sa dove si trovino davvero le cellule staminali di sua figlia, e non sa nemmeno se magari siano state già usate da qualcuno in modo improprio.



La questione è al centro di diverse denunce in molti Paesi, denunce per sapere che fine abbia fatto "il patrimonio genetico" dei loro figli chiamando in causa sia la Cryo-Save, che ora è fallita, sia la polacca PBKM FamiCord alla quale sarebbero stati affidati i campioni. L' ipotesi è di violazione della legge sui trapianti.



Timore della commercializzazione

Il timore – si spera infondato – è che le staminali siano state commercializzate. Il caso Cryo-Save è esploso a metà settembre e ogni giorno nuovi particolari si aggiungono a quella che si profila come una vicenda dove il rispetto della legalità e la tutela della privacy sono state ignorate a tutto danno di 330'000 persone in tutta Europa, di cui circa 15'000 famiglie solo in Italia.



Tutto sembrava apparentemente tranquillo fino a metà settembre di quest'anno, quando con una mail la Cryo-Save informava i propri clienti (ma non tutti) di aver "concluso un accordo" con la PBKM FamiCord, il cui laboratorio europeo è a Varsavia, per la crioconservazione dei campioni a lungo termine. Da diverse settimane le due sedi svizzere dell'azienda – a Plan-les-Ouates e a Pfäffikon – sono completamente vuote e la ditta è stata cancellata dal registro di commercio.



I campioni si è poi venuto a sapere che erano però stati spostati diversi mesi prima senza che i genitori, unici legittimi proprietari, ne fossero informati. La PBKM FamiCord - che ha fine settembre ha confermato di avere ricevuto i campioni e di averli messi al sicuro - è però responsabile soltanto dello stoccaggio mentre resterebbe in piedi il contratto di responsabilità con la Cryo-Save. Insomma, una situazione al limite del surreale, fra inchieste e denunce, in cui ora spetta gli avvocati (come Massimiliano Seregni, la cui la moglie aveva affidato a suo tempo il cordone ombelicale della loro figlia proprio alla Cryo Save) tentare di districare la vicenda.

