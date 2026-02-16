Crepuscolo gatti Downing Street, Larry compie 15 anni
Il fatale crepuscolo dell'esistenza incombe anche sui due gatti più famosi della politica britannica: l'irriducibile Larry, che da anni spadroneggia al numero 10 di Downing Street, e il suo rivale Palmerston.
(Keystone-ATS) Quest’ultimo è stato a lungo in servizio anti-topi nel vicino edificio del Foreign Office, nel cuore della cittadella del potere di Londra.
Il primo ha compiuto ben 15 anni nel week-end, ancora gagliardamente al suo posto (seppure un po’ provato dall’età) dopo aver visto avvicendarsi sotto i suoi occhi indifferenti ben sei primi ministri: dal conservatore David Cameron al laburista Keir Starmer.
Il secondo, invece, andato in pensione con tutti gli onori nel 2020 e spedito a riposare da allora in un confortevole ritiro per animali al caldo dei Caraibi, ha chiuso gli occhi per sempre venerdì in quel di Bermuda.
Entrambi gli eventi – lieto o luttuoso – sono stati suggellati secondo costume con comunicati ufficiali del governo britannico. Come si conviene nella tradizione dell’isola per qualsiasi funzionario o “servitore” di lungo corso dello Stato.