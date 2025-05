Cremlino: tregua resta, risponderemo a eventuali attacchi

La Russia rispetterà l'impegno ad osservare una tregua di tre giorni dall'8 al 10 maggio, respinta da Kiev, ma risponderà "immediatamente" a qualsiasi attacco dovesse venire dalle truppe ucraine.

(Keystone-ATS) Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, citato dall’agenzia Interfax.

Il cessate il fuoco annunciato dal presidente Vladimir Putin in occasione delle celebrazioni per l’80/o anniversario della vittoria sul nazifascismo resta in vigore, e “le relative istruzioni sono state impartite dal comandante in capo supremo”, ha detto ai giornalisti Peskov, riferendosi appunto al presidente. “Ma se non ci sarà reciprocità da parte del regime di Kiev e i tentativi di colpire le nostre posizioni e le nostre strutture continueranno, allora verrà data immediatamente una risposta adeguata”, ha avvertito il portavoce.

Nei giorni scorsi il presidente ucraino Volodymyr Zelensky aveva detto di non potere “garantire la sicurezza” della ventina di leader che parteciperanno alla parata sulla Piazza Rossa per l’anniversario della vittoria, tra i quali il presidente cinese Xi Jinping. E nelle ultime 48 ore le forze ucraine hanno intensificato i raid con droni contro il territorio russo, lanciando diversi velivoli senza pilota anche sulla regione di Mosca.