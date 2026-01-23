Cremlino: incontro Putin-Witkoff molto utile

Keystone-SDA

L'incontro tra il presidente russo Vladimir Putin e l'inviato statunitense Steve Witkoff è stato "utile sotto ogni aspetto". Lo afferma il Cremlino, confermando inoltre che oggi negli Emirati Arabi Uniti si terrà un trilaterale Russia-Usa-Ucraina sulla "sicurezza".

2 minuti

(Keystone-ATS) Il vertice Putin-Witkoff, iniziato ieri sera, è durato più di tre ore e mezza. Witkoff era accompagnato dal genero del presidente americano Donald Trump, Jared Kushner, Putin dal suo consigliere per la politica estera Yuri Ushakov e dal suo inviato per gli affari economici internazionali Kirill Dmitriev.

“È stato concordato che il primo incontro di un gruppo di lavoro trilaterale sulle questioni di sicurezza si terrà oggi ad Abu Dhabi”, ha dichiarato ai giornalisti Ushakov. La delegazione russa “si recherà ad Abu Dhabi nelle prossime ore” e sarà guidata dal generale Igor Kostyukov, alto funzionario dello Stato maggiore.

“Gli americani hanno fatto molto per preparare questo incontro e sperano che sia un successo e apra prospettive di progresso su tutte le questioni relative alla fine del conflitto”, ha sottolineato Ushakov. “Siamo sinceramente interessati a una soluzione attraverso mezzi politici e diplomatici” ma “finché ciò non avverrà la Russia continuerà a perseguire i suoi obiettivi sul campo di battaglia”, ha aggiunto.

Oggi ad Abu Dhabi si terrà anche un incontro dedicato alle questioni economiche tra Witkoff e Dmitriev, ha specificato Ushakov.