Cremlino, ristabiliti i contatti tra Russia e Ucraina

Keystone-SDA

I contatti tra Russia e Ucraina sono stati ristabiliti e sono già in corso di implementazione. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov in una conversazione con i giornalisti resa nota dalla Tass.

(Keystone-ATS) “I contatti tra russi e ucraini sono ora in corso”, ha spiegato -. I contatti, infatti, sono stati ricreati, il che è molto importante in questa fase”.

Non sono state fissate scadenze per la preparazione del memorandum tra Russia e Ucraina, le parti si scambieranno le bozze ed elaboreranno un testo unico, ha riferito ai giornalisti Peskov dopo la telefonata di ieri tra il presidente americano Donald Trump e il leader russo Vladimir Putin.

“Non ci sono scadenze e non possono essercene – ha detto in una dichiarazione rilanciata dalla Tass -. È chiaro che tutti vogliono farlo il più velocemente possibile, ma, ovviamente, il diavolo si nasconde nei dettagli”. Secondo il portavoce, “i progetti saranno formulati sia da parte russa che da parte ucraina. Le bozze saranno scambiate e poi ci saranno contatti complessi per elaborare un testo unico”.

Il Cremlino è a conoscenza dell’offerta del Vaticano di ospitare i negoziati tra Russia e Ucraina, ma non è stata ancora presa alcuna decisione, ha aggiunto Peskov. “Tutti sono a conoscenza di questa iniziativa del Papa – ha detto -. C’è stata anche una dichiarazione del Vaticano. E, naturalmente, la parte russa è grata a tutti coloro che sono disposti a dare il loro contributo. Ma non sono state ancora prese decisioni specifiche sul luogo in cui proseguire i possibili negoziati futuri”.

Il portavoce russo ha escluso che gli USA si stiano ritirando dai negoziati, definendo anzi “efficace” la loro “azione di mediazione”.