Cremlino, Putin resta aperto a pace in Ucraina, Gb non aiuta

Keystone-SDA

"Il presidente Putin, proprio come Trump, rimane interessato e aperto a portare l'intera questione ucraina a una conclusione pacifica": lo afferma il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov, come riporta l'agenzia Tass.

(Keystone-ATS) “Contiamo sugli Stati Uniti e sul presidente Trump personalmente”, ha aggiunto ricordando però che “Trump ha appena visitato il Regno Unito che è uno dei leader del campo dei sostenitori di questa guerra”.

Ma, aggiunge Peskov, sanzioni e “la strada della repressione della Russia in ogni ambito” “non facilita la risoluzione” del conflitto.