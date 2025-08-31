La televisione svizzera per l’Italia

Cremlino, Putin e Xi hanno discusso del vertice in Alaska

Il presidente russo Vladimir Putin, a margine dell'inaugurazione del vertice di Tianjin, ha discusso con il leader cinese Xi Jinping i risultati del vertice in Alaska con il presidente Usa Donald Trump.

(Keystone-ATS) Lo afferma Yury Ushakov, consigliere del presidente russo, come riporta l’agenzia Tass.

“Il presidente ha avuto una conversazione molto lunga, principalmente, ovviamente, con il leader cinese. Si sono seduti insieme per una conversazione attiva e molto fruttuosa. Tra gli altri argomenti, mi ha detto il presidente, hanno discusso degli ultimi contatti con gli americani, dei nostri contatti con gli americani”, ha affermato Ushakov.

