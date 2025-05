Cremlino, necessario un vertice tra Putin e Trump

Keystone-SDA

Il Cremlino giudica "necessario" un incontro tra il presidente russo Vladimir Putin e quello americano Donald Trump, ma afferma che attualmente "non c'è niente di concreto" e un eventuale vertice "deve essere preparato in modo appropriato".

1 minuto

(Keystone-ATS) Lo ha detto il portavoce Dmitry Peskov, facendo comunque capire che l’incontro non è in programma in Arabia Saudita, come ipotizzato in precedenza da alcuni media, perché Putin non prevede un viaggio a Riad nei giorni in cui sarà presente Trump, a metà maggio.

“Per diversi aspetti riteniamo che sia necessario”, ha detto Peskov, citato dalla Tass, in merito a un possibile incontro. Ma “deve essere preparato in modo appropriato, e ciò richiede sforzi a vari livelli di esperti. Questo richiede la continuazione dei contatti tra Mosca e Washington, che sono stati avviati e proseguono. Ancora non c’è niente di concreto”.

Comunque, ha aggiunto il portavoce, Putin “non ha in programma una visita in Medio Oriente a metà maggio”. Vale a dire nei giorni, dal 13 al 16, in cui Trump visiterà l’Arabia Saudita, il Qatar e gli Emirati Arabi Uniti.

La scorsa notte la Tass aveva scritto che Trump potrebbe incontrare Putin in Arabia Saudita, ma riportando allo stesso tempo le sue parole secondo le quali non c’è ancora nulla in programma. “Non lo so, non ci abbiamo pensato”, ha risposto il presidente Usa a una domanda in merito, secondo l’agenzia russa.