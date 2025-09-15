Cremlino, la Nato è di fatto in guerra con la Russia

Keystone-SDA

Il portavoce di Putin, Dmitri Peskov, ha dichiarato che "la Nato è di fatto coinvolta" nel conflitto russo-ucraino per il sostegno dei Paesi occidentali all'Ucraina. Lo riporta la Tass.

(Keystone-ATS) “La Nato è in guerra con la Russia. Questo è ovvio e non richiede ulteriori prove”, ha detto Peskov secondo la Tass.

L’imposizione di una ‘no fly zone’ sull’Ucraina, con la conseguente possibilità dell’intervento dei Paesi Nato per abbattere droni russi, implicherebbe una guerra fra Russia e Nato, ha dal canto suo affermato il vice presidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev, che dall’inizio della guerra ha assunto il ruolo di propagandista.

Si tratta di una “idea provocatoria di Kiev e altri idioti”, ha aggiunto, in un post sul suo canale Telegram. Mentre l’operazione Sentinella dell’Est varata dalla Nato dopo l’incursione dei droni russi in Polonia la scorsa settimana è per Medvedev “quello che resta della coalizione dei volenterosi”.