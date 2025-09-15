La televisione svizzera per l’Italia

Cremlino, la Nato è di fatto in guerra con la Russia

Keystone-SDA

Il portavoce di Putin, Dmitri Peskov, ha dichiarato che "la Nato è di fatto coinvolta" nel conflitto russo-ucraino per il sostegno dei Paesi occidentali all'Ucraina. Lo riporta la Tass.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) “La Nato è in guerra con la Russia. Questo è ovvio e non richiede ulteriori prove”, ha detto Peskov secondo la Tass.

L’imposizione di una ‘no fly zone’ sull’Ucraina, con la conseguente possibilità dell’intervento dei Paesi Nato per abbattere droni russi, implicherebbe una guerra fra Russia e Nato, ha dal canto suo affermato il vice presidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev, che dall’inizio della guerra ha assunto il ruolo di propagandista.

Si tratta di una “idea provocatoria di Kiev e altri idioti”, ha aggiunto, in un post sul suo canale Telegram. Mentre l’operazione Sentinella dell’Est varata dalla Nato dopo l’incursione dei droni russi in Polonia la scorsa settimana è per Medvedev “quello che resta della coalizione dei volenterosi”.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Abbassare il riscaldamento per ridurre la dipendenza dal gas russo: è una proposta che vi convince? Quali altri soluzioni sarebbero attuabili?

Contrariamente ad altri Paesi europei, la Svizzera dipende solo in minima parte dal gas naturale. Questa fonte rappresenta infatti circa il 15% dei consumi energetici complessivi della Svizzera e viene usata soprattutto per il riscaldamento. Quasi la metà del gas consumato in Svizzera viene però dalla Russia e anche nella Confederazione si cercano soluzioni per…

Partecipa alla discussione
10 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Bisogna legalizzare la cannabis?

Due terzi della popolazione svizzera è favorevole a una legalizzazione del consumo di cannabis a scopo ricreativo. Qual è la vostra opinione?

Partecipa alla discussione
7 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Marija Alberti-Miladinovic

Cosa pensate dell’eventuale abbassamento dell’IVA applicata ad assorbenti e tamponi?

Credete sia una misura necessaria oppure ritenete che il risparmio che porterebbe sia contenuto in confronto alla polemica che crea?

Partecipa alla discussione
2 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR