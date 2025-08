Cremlino, illegittime le minacce di Trump all’India

Keystone-SDA

Il Cremlino ha condannato come "illegittime" le minacce di Donald Trump di imporre dazi supplementari all'India per le sue importazioni di petrolio russo, affermando che "gli Stati sovrani devono scegliere in modo indipendente i loro partner". .

(Keystone-ATS) “Sentiamo – ha detto il portavoce Dmitry Peskov, citato dall’agenzia Interfax – molte dichiarazioni che sono di fatto minacce, tentativi di costringere i Paesi a interrompere le relazioni commerciali con la Federazione Russa. Non consideriamo tali dichiarazioni legittime”.

“Riteniamo – ha aggiunto il portavoce – che i Paesi sovrani debbano avere e abbiano il diritto di scegliere da soli i propri partner commerciali”.