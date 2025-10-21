La televisione svizzera per l’Italia

Cremlino, ‘non ancora data per vertice, serve lavoro serio’

Keystone-SDA

Non è stata stabilita ancora alcuna data per il possibile vertice fra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il presidente russo Vladimir Putin, né è stata discussa la possibile partecipazione di leader europei.

(Keystone-ATS) Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. “Né il presidente Trump, né il presidente Putin hanno indicato date precise, serve preparazione, una preparazione seria”, ha detto il portavoce, citato dall’agenzia Interfax.

