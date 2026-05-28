Cremlino, “non tutti prendono su serio minacce Mosca su Kiev”

Keystone-SDA

Non tutti prendono sul serio gli avvertimenti di Mosca sui piani di colpire le infrastrutture del complesso militare-industriale di Kiev. Lo ha dichiarato ai giornalisti il portavoce presidenziale russo, Dmitry Peskov.

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(Keystone-ATS) “Non tutti li prendono sul serio, no”, ha ribadito il portavoce del Cremlino, citato da Tass.

Dal canto suo, il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov ha definito “idiote” le dichiarazioni dell’Alta rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Kaja Kallas, sulla sua intenzione di chiedere alla Russia di limitare le proprie forze armate per procedere al negoziato sull’Ucraina. “Ascoltate, io non discuto di dichiarazioni idiote”, ha detto Lavrov al quotidiano russo Izvestia.

Intanto, il responsabile delle Nazioni Unite per i diritti umani ha messo in guardia contro una “pericolosa escalation” in Ucraina e contro le minacce di Mosca di intensificare gli attacchi, esortando entrambe le parti a tornare al tavolo dei negoziati. “Esorto vivamente alla moderazione. Riprendete i negoziati e ponete fine alle sofferenze”, ha affermato Volker Turk in una dichiarazione, aggiungendo che il numero di civili uccisi nei primi quattro mesi del 2026 è stato superiore del 21% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

Dal canto suo, il ministro degli Esteri belga Maxime Prévot a margine della riunione dell’Ue a Cipro, ha dichiarato. “Dobbiamo cogliere l’occasione offerta dalla decisione degli Stati Uniti di sospendere il proprio coinvolgimento nel processo negoziale tra Ucraina e Russia per sederci finalmente al tavolo delle trattative: è davvero importante perché non discuteremo solo del futuro delle nostre relazioni con l’Ucraina e la Russia, ma anche dell’architettura globale della sicurezza europea. È fondamentale essere presenti al tavolo e agire, non limitarsi a stare a guardare”.

“E penso – ha aggiunto Prévot – che dobbiamo discutere del contenuto del potenziale processo negoziale. Che tipo di progetto può proporre l’Ue al tavolo delle trattative? E dobbiamo anche individuare qualcuno che incarni il messaggio europeo”.

Frattanto, su X, la presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha scritto: “Ccongratulazioni al Parlamento ucraino e al team di Zelensky per la rapidità con cui hanno portato a termine il lavoro di ratifica dei principali documenti relativi al prestito di sostegno all’Ucraina da 90 miliardi di euro. Questo impegno apre la strada ai primi versamenti previsti per giugno”.