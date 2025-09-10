La televisione svizzera per l’Italia

Crediti al consumo: una richiesta su tre viene respinta

Nel 2024 una richiesta di credito al consumo su tre, il 35,5%, è stata respinta dagli istituti per problemi di solvibilità.

(Keystone-ATS) Si tratta di un valore record, sensibilmente superiore al 30,8% dell’anno precedente, afferma oggi il portale di confronti Kreditvergleich.ch, che si rifà a informazioni della Zentralstelle für Kreditinformationen (ZEK), centrale per la raccolta di informazioni sull’affidabilità creditizia di persone fisiche e giuridiche.

Allo stesso tempo, il volume complessivo dei contratti di credito al consumo in corso è diminuito sensibilmente, un chiaro segno che la pratica di concessione più restrittiva sta avendo un impatto concreto sul mercato, si legge in un comunicato.

“Con un picco storico nelle richieste di credito respinte e volumi in flessione è chiaro che nel 2024 il mercato è diventato non solo più ridotto, ma anche più selettivo”, commenta Joachim Kölmel, esperto di Kreditvergleich.ch, citato nella nota.

