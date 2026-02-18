Crans-Montana (VS): cauzione Jessica Moretti versata a procura

Keystone-SDA

È stata versata sul conto del Ministero pubblico vallesano la cauzione di 200'000 franchi a carico di Jessica Moretti, la proprietaria del bar "Le Constellation" di Crans-Montana (VS) in cui la notte di Capodanno erano morte 41 persone e 115 erano rimaste ferite.

1 minuto

(Keystone-ATS) La cauzione, quale misura sostitutiva al carcere, era stata stabilita lo scorso 12 gennaio dal Tribunale per le misure coercitive vallesano. Lo ha comunicato stasera la procuratrice generale del Canton Vallese, Béatrice Pilloud. Nei confronti di Jessica Moretti erano stati imposti anche il ritiro dei documenti e l’obbligo di firma.

Il Ministero pubblico vallesano ha anche comunicato di aver trasmesso al Tribunale cantonale la richiesta di ricusazione presentata da un avvocato delle famiglie delle vittime nei confronti delle procuratrici che gestiscono il dossier dell’inchiesta sul rogo di Crans-Montana.