Crans-Montana: proprietario interrogato per tutta la giornata

Keystone-SDA

Il proprietario francese del bar "Le Constellation" in cui sono morte a Capodanno 40 persone e 116 sono rimaste ferite, è stato interrogato oggi dal Ministero pubblico del Canton Vallese. L'interrogatorio è durato tutta la giornata. Domani toccherà alla moglie.

(Keystone-ATS) Stamattina Jacques e Jessica Moretti sono arrivati separatamente, lui in un furgone penitenziario e lei accompagnata dai suoi due avvocati, presso la sede della procura cantonale a Sion.

Giunti alle 8:30, i coniugi sospettati di “omicidio colposo, lesioni personali colpose e incendio colposo” dopo il dramma sono stati ascoltati fino al tardo pomeriggio alla presenza dei loro legali e di una trentina di avvocati delle vittime.

Un giorno ciascuno

Si è trattato della loro seconda audizione dall’apertura di un’indagine penale nei loro confronti, la prima in qualità di imputati. Formalmente, oggi è stato interrogato Jacques Moretti, in particolare da diversi procuratori incaricati del caso. Domani, sarà la volta di sua moglie di rispondere alle domande.

A differenza del primo interrogatorio, in cui era stato interrogato sulla sua situazione personale, questa volta Jacques Moretti ha dovuto rispondere a domande relative all’incendio del bar “Le Constellation”.

Mentre Jessica Moretti rimane libera con misure coercitive, suo marito è stato posto in detenzione preventiva il 9 gennaio. Egli spera di poter beneficiare dello stesso status, dietro versamento di una cauzione di 200’000 franchi. La decisione spetta al Tribunale delle misure coercitive del Canton Vallese, che non ha ancora deliberato in merito.

Intanto, la procura cantonale cercherà risposte sulla tragedia, affidando una perizia a due esperti dell’Istituto forense di Zurigo, in collaborazione lo Swiss Safety Center, il centro di riferimento per le certificazioni di sicurezza, che dovranno anche realizzare una simulazione virtuale dell’incendio e di come si è propagato.