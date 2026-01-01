Crans-Montana: Parmelin arrivato sul posto

Keystone-SDA

Il presidente della Confederazione Guy Parmelin è giunto a Crans-Montana (VS) e verso le 15.30 ha raggiunto il luogo della disgrazia, accompagnato dal direttore vallesano della sicurezza Stéphane Ganzer e dal presidente del Consiglio di Stato Mathias Reynard.

1 minuto

(Keystone-ATS) Parmelin è entrato nell’area antistante l’edificio che ospitava il bar andato a fuoco, delimitata dai nastri della polizia, come riportato da un giornalista dell’agenzia Keystone-ATS presente sul posto.

“Sono qui a nome del Consiglio federale e dell’intera Svizzera, per mostrare il mio rispetto verso le persone colpite”, ha dichiarato il presidente della Confederazione rivolgendosi ai numerosi giornalisti sul luogo. “I nostri pensieri vanno alle famiglie che attendono con angoscia notizie dei loro figli. I nostri pensieri e le nostre preghiere sono per tutte le persone toccate da questa tragedia”.

Parmelin ha ringraziato i governi stranieri, in particolare quelli dei Paesi limitrofi, che hanno proposto il loro aiuto per la presa a carico delle persone gravemente ustionate, sottolineando l’importanza di curare questi feriti in maniera rapida.