Crans-Montana: numerose vittime a Zurigo, Losanna e Ginevra

Keystone-SDA

Numerose vittime dell'incendio di Crans-Montana (VS) sono state ricoverate negli ospedali universitari di Zurigo, Losanna e Ginevra, tutti specializzati nel trattamento dei grandi ustionati. Il maggior numero di feriti è stato ricoverato a Sion.

3 minuti

(Keystone-ATS) Altre dovrebbero seguire, ha indicato un portavoce del nosocomio zurighese a Keystone-ATS. Gli elicotteri trasportano continuamente ulteriori vittime di ustioni dalla stazione vallesana, ha spiegato. A metà giornata se ne contavano già più di una dozzina.

Attualmente 22 persone sono invece in cura all’ospedale universitario di Losanna (CHUV). Sono state trasportate in elicottero, in particolare quelli della Rega, ha precisato una portavoce della struttura vodese. Al momento, tutti i pazienti previsti sono stati presi in carico e nessun altro ferito dovrebbe arrivare al CHUV nelle prossime ore. Successivamente, tuttavia, sono possibili trasferimenti da altri ospedali.

Anche l’ospedale universitario di Ginevra è stato mobilitato e sta attualmente curando quattro pazienti, arrivati in elicottero o ambulanza, si legge in un comunicato.

Pure l’Inselspital di Berna sta prestando soccorso ai feriti di Crans-Montana, ha riferito un portavoce alla Keystone-ATS. Per motivi di tutela della privacy non ha fornito informazioni sul numero esatto dei feriti né sulle cure in corso.

Frattanto, secondo il Ministero degli affari esteri francese, “due francesi figurano tra i feriti. Sono stati immediatamente soccorsi”, viene dichiarato in un comunicato, precisando di rimanere in contatto “con le autorità svizzere nel caso in cui fossero coinvolti altri cittadini”. “La Francia – si legge ancora nella nota di cui riferisce l’agenzia AFP – porge le sue condoglianze alle famiglie e ai parenti delle vittime”.

Anche a Roma il dramma non è passato inosservato, tenuto conto che la stazione turistica di Crans-Montana è ben frequentata da cittadini italiani. Mentre l’ambasciatore d’Italia in Svizzera e la console generale d’Italia a Ginevra si stanno recando sul luogo della tragedia, il Ministero degli esteri ha comunicato che segue da vicino la situazione, riporta l’agenzia ANSA.

A metà pomeriggio il ministro degli esteri Antonio Tajani ha affermato a “Diario del giorno” su Rete 4 che “al momento una dozzina, una quindicina di italiani sono stati trovati negli ospedali. Altrettanti sono dispersi”, ossia “le famiglie si sono fatte vive con l’unità di crisi e l’ambasciata” per chiedere notizie dei lori congiunti.

“Il governo italiano sta seguendo minuto per minuto l’evoluzione della situazione a Crans-Montana. Ho informato fin dalla prima mattina il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni con quale sono in costante contatto”, ha scritto in mattinata su X Tajani. “In azione anche la Protezione civile della Val d’Aosta e la Regione Lombardia che ha messo a disposizione il centro grandi ustioni del Niguarda”, dove è stato attivato il piano per le maxi-emergenze.

Secondo quanto si è appreso, scrive l’ANSA, i primi feriti potrebbero arrivare tra stasera e domani mattina e verranno ricoverati al Centro grandi ustioni dell’ospedale milanese che è considerato il più importante d’Europa e dispone di una decina di letti.