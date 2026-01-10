Crans-Montana: Moretti ammette, porta di servizio chiusa, RTS

Jacques Moretti, proprietario del Constellation, avrebbe ammesso di fronte agli inquirenti che la porta di servizio situata al pianterreno del locale era bloccata dall'interno e di aver sostituito lui stesso la schiuma fono assorbente che ha preso fuoco.

(Keystone-ATS) Lo riferisce il pool investigativo della televisione romanda RTS, citando fonti confidenziali. Moretti, giunto sul posto dopo l’incendio, avrebbe anche affermato di aver sbloccato lui stesso la porta dall’esterno e di aver trovato diversi corpi inanimati ammucchiati davanti ad essa.

La presenza di diversi clienti del Constellation che sono morti dopo aver tentato di uscire da quella porta potrebbe diventare un elemento importante per le indagini, scrive RTS. Moretti avrebbe negato di essere stato al corrente che era chiusa a chiave.

Jacques Moretti, che da ieri si trova in detenzione preventiva, è al momento accusato con la moglie Jessica Maric di omicidio colposo, incendio colposo e lesioni personali colpose. Le circostanze riferite da RTS e già emerse in alcune testimonianze riportate dai media nei giorni successivi all’incidente, potrebbero tuttavia indurre la procura a valutare la contestazione del reato di omicidio per dolo eventuale.