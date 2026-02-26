Crans-Montana: ferita torna in Italia dopo ricovero Zurigo

Keystone-SDA

È avvenuto nel primo pomeriggio il trasferimento in Piemonte di una quindicenne biellese rimasta coinvolta nell'incendio del "Le Constellation" a Crans-Montana (VS). Dopo quasi due mesi trascorsi all'ospedale di Zurigo, è stata ricoverata a Torino.

(Keystone-ATS) La studentessa aveva riportato ustioni su circa il 60% del corpo. Uscita dal coma dopo 22 giorni dall’incendio, è stata sottoposta a più interventi chirurgici.

“È felice di tornare in Italia”, hanno detto i suoi genitori, che parlano di un po’ di sollievo. “Le condizioni sono stabili”, hanno aggiunto.

La notizia ha sollevato anche i compagni di classe della ragazza. Amici e compagni di scuola in queste settimane hanno avuto sempre un filo diretto con la famiglia sperando nell’arrivo di buone notizie.