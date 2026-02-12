Crans-Montana: familiari vittime aggrediscono i Moretti a Sion

Keystone-SDA

Un parapiglia tra alcuni familiari delle vittime dell'incendio di Capodanno al bar "Le Constellation" e i coniugi Moretti si è verificato pochi minuti prima dell'inizio dell'interrogatorio di Jessica davanti al campus Energypolis a Sion, in cui si svolge l'audizione.

1 minuto

(Keystone-ATS) Secondo l’agenzia di stampa italiana ANSA, gli imputati sono arrivati scortati dalla polizia e accompagnati dai loro avvocati, ma la situazione è sfuggita di mano e i familiari presenti, meno di una decina, si sono avventati contro di loro.

Sempre secondo l’ANSA, c’è stato anche uno scambio verbale tra una madre e Jacques Moretti. “Siete la mafia, avete pagato 200 mila franchi ed è finita!”, ha detto la donna al proprietario del “Constellation”, in cui la notte di Capodanno sono morte 41 persone e oltre 100 sono rimaste ferite. Il gerente ha replicato: “No, non c’è mafia, sono un lavoratore (…). “Mi dispiace, mi dispiace, ci prenderemo le nostre responsabilità, siamo qui per la giustizia”, ha replicato Moretti.

Oggi, Jessica Moretti verrà ascoltata dalla giustizia vallesana, alla presenza delle parti civili che potranno interrogarla. In questa occasione, diverse famiglie delle vittime hanno deciso di riunirsi davanti al campus Energypolis, con l’obiettivo di incrociare lo sguardo della donna.