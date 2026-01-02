Crans-Montana: cordoglio del Papa, “vicino a famiglie vittime”

Keystone-SDA

"Dopo aver appreso del tragico incendio divampato a Crans-Montana la notte del 1. gennaio, che ha causato oltre quaranta vittime e molti feriti", papa Leone XIV "si unisce al lutto delle famiglie e dell'intera Confederazione elvetica".

(Keystone-ATS) È quanto si legge nel telegramma di cordoglio inviato, a nome del Pontefice, dal cardinale segretario di Stato Pietro Parolin al vescovo di Sion, mons. Jean-Marie Lovey.

Il Papa desidera “esprimere la sua compassione e la sua preoccupazione alle famiglie delle vittime”. E “prega affinché il Signore accolga i defunti nella Sua dimora di pace e luce e sostenga il coraggio di coloro che soffrono nel cuore o nel corpo”.

“Possa la Madre di Dio, nella sua tenerezza, portare il conforto della fede a tutti coloro che sono stati colpiti da questa tragedia e mantenerli nella speranza”, conclude il messaggio.