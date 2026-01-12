Crans-Montana: confermata detenzione preventiva per Jacques Moretti

Keystone-SDA

Il Tribunale delle misure coercitive del Vallese ha convalidato oggi la detenzione preventiva di Jacques Moretti, gestore del bar "Le Constellation" di Crans-Montana, teatro della tragedia avvenuta la notte di Capodanno, nella quale hanno perso la vita 40 persone.

1 minuto

(Keystone-ATS) In una nota, la corte ha spiegato che è stata per il momento disposta una custodia cautelare di tre mesi. Il tribunale ha così dato seguito alla richiesta emessa venerdì dal Ministero pubblico a seguito dell’interrogatorio dei coniugi Moretti. Tra le motivazioni, vine citato il pericolo di fuga, come sottolineato precedentemente dalla magistratura.

Il Tribunale delle misure coercitive ha dichiarato di essere “disposto a revocare la detenzione preventiva a fronte di diverse misure richieste in via subordinata dal Ministero pubblico, tra cui in particolare il versamento di garanzie, misure che appaiono adeguate a contrastare il rischio di fuga. Poiché la determinazione delle garanzie richiede un’istruttoria approfondita, nel frattempo deve prevalere la privazione della libertà”, si legge.

I giudici ricordano inoltre “che la detenzione preventiva è una detenzione di natura procedurale, destinata unicamente a garantire il corretto svolgimento dell’istruttoria”. Per Jacques Moretti vale la presunzione d’innocenza.