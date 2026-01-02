Crans-Montana: 50 feriti saranno trasferiti all’estero

Una cinquantina di feriti nel rogo di Capodanno a Crans-Montana sarà trasferita presto in centri specializzati in ustioni in Europa. Lo ha annunciato il presidente del Consiglio di stato vallesano Mathias Reynard.

(Keystone-ATS) Questi ha dichiarato che “stiamo facendo tutto il possibile per aiutare i feriti, sostenere i famigliari ed identificare le vittime al più presto”.

Reynard ha elogiato la collaborazione con gli ospedali che si prendono cura dei feriti. Inizialmente quello di Sion ha accolto circa la metà dei 119 feriti. Egli ha ringraziato gli altri Cantoni che hanno accolto pazienti nei loro nosocomi, in particolare l’Ospedale universitario di Losanna (CHUV).

La solidarietà non si è fermata al confine, ha continuato, lodando il sostegno proveniente dall’estero. Diversi paesi si sono dichiarati disponibili a curare le vittime dell’incendio nei loro ospedali.