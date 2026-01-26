Crans-Montana: 10 milioni per vittime incendio

Keystone-SDA

Il Consiglio di Stato vallesano prevede di stanziare 10 milioni di franchi alla fondazione, in fase di costituzione, pensata per sostenere le persone colpite dallo spaventoso incendio di Capodanno a Crans-Montana.

(Keystone-ATS) Il Cantone si farà anche carico delle spese per i funerali e il rimpatrio delle persone decedute, indipendentemente dalla situazione finanziaria delle famiglie.

Lo comunicano oggi le autorità vallesane, precisando che queste decisioni si aggiungono ai 10’000 franchi versati a titolo di aiuto d’urgenza per tutte le famiglie dei feriti e dei morti nella tragedia del “Le Constellation”.

Il sostegno finanziario verrà sbloccato senza attendere la valutazione della copertura dei costi da parte delle assicurazioni, viene precisato in una nota. L’obiettivo è quello di favorire il più possibile una concessione rapida e senza formalità amministrative dei fondi.

Nell’ambito della vicenda, il governo vallesano intende applicare le raccomandazioni straordinarie emesse dalla Conferenza dei direttori cantonali delle opere sociali (CDOS), approvate durante una riunione lo scorso venerdì. In particolare, si legge in un distinto comunicato odierno dell’organo, queste prevedono che lo statuto di vittima vada riconosciuto anche a chi si trovava al “Le Constellation” ma ne è uscito illeso e a chi è entrato nel bar in fiamme per cercare di dare una mano.

Non solo: secondo la CDOS, sono da considerare vittime pure le persone che si trovavano nelle immediate vicinanze del locale e quelle che temevano legittimamente per l’incolumità fisica di una persona cara. Anche chi è domiciliato all’estero deve poter beneficiare di un aiuto facilitato.