CPE: a Budapest Amherd e von der Leyen hanno parlato di negoziati

Keystone-SDA

Oggi in occasione del quinto vertice della Comunità politica europea (CPE) a Budapest la consigliera federale Viola Amherd ha discusso con la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, a proposito dei negoziati in corso tra la Svizzera e l'UE.

2 minuti

(Keystone-ATS) “La Commissione è tuttora interessata a concludere i negoziati entro la fine dell’anno”, ha risposto la presidente della Confederazione alla stampa elvetica presente nella capitale ungherese. E “la Svizzera è interessata a fare passi avanti. Tuttavia anche i risultati devono essere giusti”, ha aggiunto Amherd.

“Non abbiamo negoziato. Di quello si occupano i capi negoziatori”, ha evidenziato la vallesana. Senza entrare nel merito delle questioni bilaterali, quali ad esempio la libera circolazione o l’accordo sull’elettricità, Amherd si è limitata a dire che ieri, a margine della seduta settimanale del Consiglio federale, l’esecutivo ha discusso dei pagamenti di coesione, ma senza esprimersi in cifre concrete.

Altri colloqui

Nel corso della giornata, la consigliera federale ha poi incontrato il Segretario generale della NATO Mark Rutte per una “stretta di mano”. La responsabile del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) e Rutte si erano già visti quest’estate sul Bürgenstock (NW) in occasione della conferenza di pace sull’Ucraina e al Blenheim Palace di Woodstock, in Inghilterra, a margine dell’ultimo vertice della (CPE).

Amherd si è poi intrattenuta con il presidente di Cipro, con il quale ha discusso della questione cipriota e della situazione di tensione che da 50 anni aleggia sull’isola, tra la Repubblica di cipro (riconosciuta internazionalmente e membro dell’UE) e l’autoproclamata (e riconosciuta solo da Ankara) Repubblica turca di Cipro Nord. In questo contesto, la Svizzera si è detta pronta ad offrire la propria disponibilità ad ospitare ulteriori colloqui, ha dichiarato la responsabile del DDPS.

Infine, la presidente della Confederazione ha anche avuto modo di discutere con il capo di governo kosovaro.