Covid-19: Daniel Koch ricorda il ruolo del Consiglio federale

Keystone-SDA

Daniel Koch, ex responsabile delle malattie infettive presso l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), ricorda il ruolo essenziale del Consiglio federale durante la crisi del Covid-19. Cinque anni dopo l'inizio della pandemia, rende omaggio al governo.

3 minuti

(Keystone-ATS) Per noi la storia è iniziata nel gennaio del 2020, ma per la popolazione la pandemia è diventata una dura realtà solamente il 16 marzo, ha detto l’ex responsabile, soprannominato “Mister Covid”, in un’intervista rilasciata a Keystone-ATS. Daniel Koch fa riferimento alla data nella quale il Consiglio federale ha deciso di dichiarare la situazione straordinaria ai sensi della legge sulle epidemie.

Con la mossa del governo, tutte le manifestazioni venivano vietate. Solo i commerci di prima necessità potevano rimanere aperti. Veniva raccomandato di restare a casa e di tenere le distanze con le altre persone. “Non abbiamo mai vietato alla gente di uscire. Era piuttosto un consiglio”, ha sottolineato.

“Determinato, rapido ed efficace”

Le misure di “confinamento” sono il risultato di lavori preparatori, ma sono state comunque decise a breve termine, ha spiegato l’ex funzionario. A suo dire il Consiglio federale ha fatto un lavoro molto buono in quella situazione. L’esperto ha espresso rispetto per il governo che ha trasformato il suo funzionamento in modo determinato, rapido ed efficace.

Il governo si è riunito anche cinque volta a settimana per discutere del coronavirus e tutti i dipartimenti erano coinvolti. Quello della difesa ha mobilitato circa 8000 soldati, quello degli esteri ha condotto la più grande operazione di rimpatrio e quello delle finanze ha sbloccato miliardi per l’economia in qualche settimana.

Gli errori

La gestione della crisi non è però stata priva di momenti meno brillanti. “Abbiamo commesso errori. Non abbiamo sicuramente ben reagito per quel che riguarda le case di riposo”, ha ammesso Koch. “Abbiamo emesso raccomandazioni che, devo dire, andavano troppo oltre”.

Il Dipartimento federale dell’interno, responsabile della sanità, voleva proteggere il più possibile le persone nelle case di riposo da un contagio. Alla fine le visite negli ospizi sono state vietate. “Vi abbiamo rinchiuso persone senza chiedere se lo volessero o no”, si rammarica il medico ed epidemiologo.

Come noto, Koch è stato consigliere del governo quale esperto durante la prima fase della pandemia. È andato in pensione nel maggio 2020.