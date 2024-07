Costruzione, la spesa è aumentata nel 2023

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Gli investimenti nelle costruzioni – cioè tutte le spese legate alla realizzazione di un’opera – sono aumentati nel 2023 dello 0,2% in rapporto all’anno precedente, trainati dal genio civile (+2,7%), a cui ha fatto da contraltare una flessione nell’edilizia (-0,3%).

I committenti pubblici – ovvero la Confederazione, i cantoni e i comuni – hanno aumentato le somme investite nel genio civile (+3,9%) e nell’edilizia (+8,5%), mentre i privati hanno speso meno (rispettivamente -2,3% e -1,9%), emerge dai dati pubblicati oggi dall’Ufficio federale di statistica (UST).

Nel 2023 si è investito meno in costruzioni nuove (-2,5%, con una punta del -4,8% per i privati), mentre sono aumentate le trasformazioni (+4,4%). Il portafoglio lavori per il 2024, comprendente tutti i progetti di costruzioni che si trovavano in fase di realizzazione al 31 dicembre scorso, è progredito dello 0,4% rispetto a dodici mesi prima.

Le variazioni indicate si basano su dati provvisori che non permettono ancora di estrapolare valori assoluti, mettono in guardia gli esperti dell’UST. Servono per potere avere una prima stima dell’evoluzione del settore. Le cifre definitive saranno diffuse l’anno prossimo.