Costa d’Avorio: Tidjane Thiam legittimato da tribunale

Keystone-SDA

Il principale esponente dell'opposizione ivoriana Tidjane Thiam, ex CEO del Credit Suisse, rimane presidente del suo partito dopo un processo durato mesi in cui ha rischiato di essere destituito: lo ha annunciato il tribunale di Abidjan.

(Keystone-ATS) Un’attivista del Partito democratico della Costa d’Avorio (PDCI) aveva infatti contestato le sue funzioni di presidente, ritenendo che Thiam non fosse ivoriano al momento della sua elezione nel dicembre 2023.

Nato in Costa d’Avorio, secondo la giustizia Thiam ha perso la sua cittadinanza ivoriana acquisendo quella francese nel 1987, prima di rinunciarvi a marzo 2025 a favore della cittadinanza ivoriana.

Per la magistratura della Costa d’Avorio il leader del PDCI è stato eletto “illegalmente” nel dicembre 2023 quando non era ivoriano, violando così il regolamento del partito, ma a metà maggio il politico è stato rieletto in seguito alle sue dimissioni, questa volta dopo aver rinunciato alla sua cittadinanza francese.

Sempre a causa di un problema legato alla doppia cittadinanza, Thiam rimane ineleggibile alle elezioni presidenziali fissate il 25 ottobre 2025.

L’attivista ha rivendicato di aver avuto ragione costringendo il presidente del partito a dimettersi prima della rielezione, mentre gli avvocati della forza politica si sono detti “soddisfatti poiché l’obiettivo era quello di mostrare che il PDCI funziona correttamente”.

Thiam è stato presidente della direzione del Credit Suisse dal marzo 2015 al febbraio 2020, quando rassegnò le dimissioni sulla scia della vicenda del pedinamento dell’ex dirigente del CS (e attuale top manager di UBS) Iqbal Khan.