Corte Suprema israeliana mette in stand-by restrizioni per le Ong

Keystone-SDA

La Corte Suprema israeliana ha messo in stand-by le disposizioni del governo che di fatto rappresentavano restrizioni all'operatività di diverse Ong nella Striscia di Gaza e in Cisgiordania.

(Keystone-ATS) Con questa decisione viene pertanto concessa una proroga alle organizzazioni internazionali che avevano rifiutato di allinearsi alle nuove richieste delle autorità israeliane per permettere di continuare a lavorare in tali territori.

Le nuove disposizioni avrebbero dovuto entrare in vigore il 1 marzo. Ma la Corte Suprema ha stabilito di congelarle in virtù di una misura cautelare “temporanea”, pur “senza prendere alcuna posizione” in merito, in attesa di tornare sulla questione per una decisione definitiva.

Yotam Ben-Hillel, avvocato che rappresenta le Ong davanti alla Corte, ha accolto con favore la decisione, pur dichiarando di non sapere cosa accadrà nei prossimi giorni. “Ma oggi l’Alta Corte di Giustizia ha dato agli abitanti di Gaza e della Cisgiordania un po’ di respiro”, ha aggiunto.