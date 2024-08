Corte suprema di giustizia convoca tutti i candidati

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) La Corte suprema di giustizia del Venezuela ha convocato per oggi alle 14 ora locale i dieci candidati presidenziali.

È stato dunque accolto il ricorso presentato mercoledì da Nicolás Maduro alla presidente del massimo organo giuridico venezuelano, l’avvocato Caryslia Rodríguez.

Potrebbero così trovarsi faccia a faccia Maduro e Edmundo González Urrutia, candidato della coalizione dell’opposizione Plataforma unitaria democratica (Pud). La Pud contesta la proclamazione di Maduro a presidente e ha creato una pagina web con i documenti elettorali che proverebbero la vittoria di Urrutia.

Tra i convocati ci sono anche gli otto candidati che hanno ottenuto meno voti domenica scorsa: Javier Bertucci, Benjamín Rausseo, Daniel Ceballos, Claudio Fermín, Antonio Ecarri, Luis Eduardo Martínez, José Brito e Enrique Márquez.

Per domani 3 agosto la principale leader dell’opposizione, María Corina Machado, ha invitato in un video alla mobilitazione in tutte le città del Venezuela. “Abbiamo trionfato il 28 giugno e lo chiederemo fino alla fine, ha detto.

“Date le prove schiaccianti, è chiaro agli Stati Uniti e, cosa più importante, al popolo venezuelano che Edmundo Gonzalez Urrutia ha ottenuto la maggioranza dei voti alle elezioni presidenziali del 28 luglio in Venezuela”, ha dal canto suo afferamto il segretario di Stato americano Antony Blinken in una nota.