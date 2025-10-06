La televisione svizzera per l’Italia

Corte suprema declina l’appello di Ghislaine Maxwell

Keystone-SDA

La Corte suprema americana ha rifiutato di esaminare la richiesta di Ghislaine Maxwell di annullare la sua condanna a 20 anni per aver aiutato il defunto finanziere pedofilo Jeffrey Epstein ad abusare sessualmente di ragazze adolescenti.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Così facendo, i giudici hanno lasciato invariata la decisione di un tribunale di grado inferiore che confermava la condanna della socialite britannica.

La difesa sosteneva che la sua pena non fosse valida perché un accordo di patteggiamento stipulato dai procuratori federali con Epstein in Florida nel 2007 proteggeva anche i suoi collaboratori e avrebbe dovuto impedire il suo procedimento penale a New York.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Abbassare il riscaldamento per ridurre la dipendenza dal gas russo: è una proposta che vi convince? Quali altri soluzioni sarebbero attuabili?

Contrariamente ad altri Paesi europei, la Svizzera dipende solo in minima parte dal gas naturale. Questa fonte rappresenta infatti circa il 15% dei consumi energetici complessivi della Svizzera e viene usata soprattutto per il riscaldamento. Quasi la metà del gas consumato in Svizzera viene però dalla Russia e anche nella Confederazione si cercano soluzioni per…

Partecipa alla discussione
10 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Bisogna legalizzare la cannabis?

Due terzi della popolazione svizzera è favorevole a una legalizzazione del consumo di cannabis a scopo ricreativo. Qual è la vostra opinione?

Partecipa alla discussione
7 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Marija Alberti-Miladinovic

Cosa pensate dell’eventuale abbassamento dell’IVA applicata ad assorbenti e tamponi?

Credete sia una misura necessaria oppure ritenete che il risparmio che porterebbe sia contenuto in confronto alla polemica che crea?

Partecipa alla discussione
2 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR