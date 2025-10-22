Corte Aja, Israele non ha dimostrato legami tra Unrwa e Hamas

Keystone-SDA

Israele non ha dimostrato che parte del personale dell'Unrwa sia membro di Hamas. Lo ha stabilito la Corte internazionale di Giustizia aggiungendo che Lo Stato ebraico deve "facilitare i programmi di aiuto a Gaza, anche quelli dell'Agenzia dell'Onu".

(Keystone-ATS) “La Corte ritiene che Israele non abbia dimostrato le sue accuse secondo cui una parte significativa dei dipendenti dell’Unrwa sarebbero ‘membri di Hamas… o di altre fazioni terroristiche'”, afferma il presidente della Corte internazionale di giustizia Yuji Iwasawa.

Israele ha vietato all’Unrwa di operare sul suolo israeliano dopo aver accusato alcuni membri del suo personale di aver preso parte all’attacco di Hamas del 7 ottobre 2023 che ha scatenato la guerra. “In quanto potenza occupante, Israele è obbligato a garantire i bisogni primari della popolazione locale, compresi i beni essenziali per la loro sopravvivenza”, afferma Iwasawa.