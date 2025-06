Corsa del Parlamento: deputati percorrono 135 chilometri

Keystone-SDA

Questa mattina si è svolta la tradizionale Corsa del Parlamento. All'incirca 40 membri di tutti i gruppi parlamentari hanno preso parte alla 24esima edizione di Parlamotion, percorrendo complessivamente insieme quasi 135 chilometri.

(Keystone-ATS) Alle 06:30 in punto, il nuovo ministro dello sport Martin Pfister ha dato il via alla gara. “La Parlamotion è senza dubbio l’unico evento a Palazzo federale o nei suoi dintorni in cui indossare la cravatta è fuori luogo”, ha detto il consigliere federale nel suo discorso. I politici hanno poi corso, camminato o utilizzato una sedia a rotelle intorno a Palazzo federale per 20 minuti, prima di iniziare i lavori parlamentari, ha comunicato Swiss Olympic.

Nella classifica finale, è stato il gruppo UDC a percorrere la distanza maggiore: 43,37 chilometri. I Verdi si sono classificati al secondo posto con 27,51 chilometri, seguiti dal gruppo socialista (21,49 km), dal Centro (21,13 km), dal PLR (15,21 km) e dai Verdi liberali (6,65 km). In totale, i parlamentari hanno, come detto, percorso 135 chilometri attorno a Palazzo federale.