Corea del Sud verso autorizzazione pillole abortive nel 2027

Keystone-SDA

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La Corea del Sud prevede di autorizzare per la prima volta le pillole abortive entro il primo trimestre del 2027.

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(Keystone-ATS) Il governo punta a consentire l’aborto farmacologico fino alla nona settimana di gravidanza, con i farmaci che nei primi due anni dovrebbero essere prescritti e dispensati direttamente dai medici. Lo riferisce l’Associated Press (AP).

La decisione arriva dopo la sentenza della Corte costituzionale del 2019 che aveva ordinato di allentare il divieto sull’aborto, successivamente depenalizzato, ma in assenza di una revisione della legislazione da parte del Parlamento.

Il vuoto normativo ha spinto alcune donne a procurarsi farmaci attraverso canali online non autorizzati, senza garanzie sulla loro sicurezza. La ministra per l’Uguaglianza di genere e la Famiglia, Won Min-kyong, ha definito l’introduzione delle pillole un passo per rendere l’interruzione di gravidanza più sicura e inserirla nel sistema sanitario nazionale.

Il piano ha suscitato reazioni contrastanti. La Conferenza dei vescovi cattolici della Corea ha espresso “profonda preoccupazione”, mentre l’associazione dei ginecologi ha chiesto ulteriori garanzie legislative per la sicurezza delle pazienti e la tutela dei medici.