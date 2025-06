Corea del Sud: vince candidato progressista secondo exit poll

Keystone-SDA

La Corea del Sud ha appena chiuso i seggi nell'ambito delle elezioni presidenziali. Gli exit poll dei network di Seul indicano che Lee Jae-myung, il candidato progressista del Partito democratico, è il nuovo presidente.

(Keystone-ATS) Gli exit poll dei principali network sudcoreani indicano in modo univoco la vittoria di Lee Jae-myung con almeno dieci punti di vantaggio sul principale rivale Kim Moon-soo, il candidato conservatore del People Power Party.

Staccato, accreditato di una quota inferiore al 10%, Lee Jun-seok, esponente della piccola formazione conservatrice New Reform Party e terzo principale candidato.

Secondo la rilevazione congiunta di KBS-MBC-SBS, Lee è accreditato del 51,7% dei voti contro il 39,3% di Kim. Per Channel A, le percentuali sono 51,1% e 38,9%, per JTBC 50,6% contro 39,4%. Solo per il network iMBN il distacco è inferiore al 10%: Lee è al 49,2% e Kim al 41,7%.