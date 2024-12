Corea del Sud: si schianta aereo, 179 morti e 2 sopravvissuti

Keystone-SDA

È di 179 morti il bilancio dello schianto di stamane di un aereo della Jeju Air proveniente da Bangkok durante l'atterraggio all'aeroporto sudcoreano di Muan. Due i sopravvissuti. La collisione con degli uccelli è all'origine della tragedia.

(Keystone-ATS) Le squadre dei soccorritori, scrive l’agenzia Yonhap, hanno annunciato di aver recuperato i cadaveri delle ultime persone che mancavano all’appello. Sul Boeing della Jeju Air viaggiavano 181 persone di cui 175 passeggeri e sei membri dell’equipaggio.

La torre di controllo dell’aeroporto aveva lanciato l’allarme per uno stormo di uccelli appena sei minuti prima che il Boeing della Jeju Air si schiantasse, ha affermato il ministero dei Trasporti citato da Yonhap.

La torre di controllo ha emesso l’allarme alle 8:57. Il pilota ha subito dichiarato il mayday alle 8:58 tentando di atterrare alle 9:00, ma si è schiantato tre minuti dopo, alle 9:03, mentre toccava terra senza il carrello, ha affermato il ministero dei trasporti.

“Durante il tentativo di atterraggio sulla pista n. 1, la torre di controllo ha emesso un avviso di impatto con lo stormo di uccelli e il pilota ha dichiarato mayday poco dopo”, hanno affermato i funzionari del ministero. A quel punto, hanno spiegato, la torre di controllo ha concesso l’autorizzazione all’atterraggio nella direzione opposta sulla pista, dopodiché il pilota ha tentato di toccare terra fino a quando non ha superato la pista e si è schiantato contro un muro di recinzione.

Secondo i dati della Korea Airports Corp. (KAC), l’aeroporto internazionale di Muan ha segnalato 10 incidenti causati dall’impatto con stormi di uccelli dal 2019 all’agosto di quest’anno.

Si tratta del primo incidente mortale nella storia della Jeju Air, una delle più grandi compagnie aeree low cost sudcoreane, fondata nel 2005. “Faremo tutto il possibile per rispondere a questo incidente. Chiniamo la testa chiedendo scusa a tutti coloro che sono stati danneggiati”, ha affermato la compagnia in una dichiarazione pubblicata sui suoi canali social.

Il 12 agosto 2007 un Jeju Air Bombardier Q400 che trasportava 74 passeggeri uscì di pista a causa di un forte vento all’aeroporto di Busan-Gimhae, provocando una decina di feriti lievi.

Gli incidenti aerei sono molto rari in Corea del Sud. Quello più grave rimane lo schianto su una collina vicino all’aeroporto di Busan-Gimhae di un Boeing 767 dell’Air China proveniente da Pechino, che ha ucciso 129 persone il 15 aprile 2002.

Il disastro più mortale per una compagnia resta invece quello di un Boeing 747 della Korea Air in volo da New York a Seul via Anchorage (Alaska), abbattuto da un caccia sovietico sul Mar del Giappone provocando la morte di 246 passeggeri e 23 membri dell’equipaggio il 1 settembre 1983.