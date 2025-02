Corea del Sud: sei morti e sette feriti in un incendio a Busan

Sei persone sono morte e sette sono rimaste ferite a seguito di un incendio che ha devastato il sito di un hotel di lusso in costruzione nella città portuale di Busan, in Corea del Sud.

(Keystone-ATS) L’agenzia nazionale dei vigili del fuoco, secondo i media locali, ha riferito che le fiamme sono state rilevate intorno alle 11.00 locali (le 3.00 in Svizzera) nel sito del Banyan Tree Hotel, dove erano presenti circa 100 lavoratori.

Il rogo, secondo le prime rilevazioni, sarebbe partito dal primo piano del cantiere dove erano stati immagazzinati i materiali isolanti. Le fiamme sono state domate dopo oltre due ore di lavoro dei vigili del fuoco.

Il presidente ad interim sudcoreano Choi Sang-mok, che è anche ministro delle finanze, ha ordinato ai funzionari di “mobilitare al massimo possibile tutto il personale e le attrezzature disponibili per spegnere l’incendio”. Ogni sforzo, ha aggiunto Choi in una nota, “deve essere fatto per prevenire vittime durante le operazioni di ricerca e soccorso, garantendo al contempo la sicurezza dei vigili del fuoco”.