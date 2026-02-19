Corea del Sud: ergastolo per Yoon per aver guidato un’insurrezione

L'ex presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol è stato condannato all'ergastolo dal tribunale distrettuale di Seul per aver guidato un'insurrezione attraverso il tentativo di imporre la legge marziale. Lo riporta l'agenzia Yonhap.

(Keystone-ATS) Il tribunale ha emesso il verdetto nella prima sentenza sul caso, affermando che Yoon mirava a paralizzare l’Assemblea nazionale inviando truppe al complesso parlamentare dopo aver dichiarato la legge marziale a fine 2024.

I procuratori speciali avevano chiesto di applicare la pena di morte, presente nel paese, ma bloccata da una moratoria dal 1997.

Attorno al tribunale di Seul stamane si sono riuniti sostenitori e critici di Yoon. All’udienza, trasmessa in diretta dalla televisione nazionale, ha partecipato anche l’ex presidente.

Il presidente dell’Assemblea nazionale Woo Won-shik ha esortato Yoon a scusarsi pubblicamente. “Spero che si penta delle sue azioni e offra sincere scuse al popolo”, ha detto Woo ai giornalisti dopo l’annuncio del tribunale.

Woo ha sottolineato che la sentenza del tribunale ha confermato legalmente che il tentativo di imporre la legge marziale del 3 dicembre 2024 ha costituito un atto di insurrezione.

Woo, tuttavia, ha espresso rammarico per il fatto che il tribunale abbia considerato l’insurrezione fallita come un fattore attenuante, affermando che il tentativo di Yoon di imporre la legge marziale è fallito “non a causa di una preparazione insufficiente, ma perché l’Assemblea nazionale e il popolo hanno opposto resistenza”.