Corea del Nord testa bombe a grappolo nell’ultimo lancio di missili

Keystone-SDA

La Corea del Nord ha testato bombe a grappolo nel suo ultimo lancio di missili balistici terra-terra, sotto la supervisione del leader Kim Jong-un.

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(Keystone-ATS) Lo riporta l’agenzia nordcoreana Kcna, citata da Yonhap, che ha pubblicato il resoconto del lancio del missile balistico tattico Hwasong-11 Ra il giorno dopo che l’esercito sudcoreano aveva rilevato il lancio di diversi missili balistici a corto raggio verso il Mar Orientale intorno alle 6:10 del mattino dalla zona di Sinpho, in Corea del Nord.

La Kcna ha affermato che lo scopo del lancio di prova era valutare la potenza della “testata a grappolo e della testata a frammentazione” montate sul sistema d’arma. Cinque missili hanno colpito un’area bersaglio vicino a un’isola di circa 13 ettari a circa 136 chilometri di distanza con “densità molto elevata”, dimostrando pienamente la loro capacità di combattimento, secondo il rapporto della Kcna. Le foto diffuse mostrano la figlia di Kim, Ju-ae, possibile erede del leader nordcoreano, al suo fianco durante il test di domenica.