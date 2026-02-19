Corea del Nord svela nuovo enorme lanciarazzi con capacità nucleare

Keystone-SDA

I media statali affermano che il leader nordcoreano Kim Jong-un ha supervisionato la presentazione ufficiale di "un enorme lanciarazzi multiplo in grado di sparare testate nucleari contro il Sud".

(Keystone-ATS) Durante una cerimonia, Kim ha tenuto un discorso in cui ha elogiato il nuovo sistema di lancio multiplo da 600 mm come unico al mondo e lo ha definito “appropriato per un attacco speciale, ovvero per portare a termine una missione strategica”, ha affermato l’agenzia di stampa KCNA utilizzando un eufemismo per indicare l’uso del nucleare.

Kim ha sottolineato che questa nuova arma è stata concepita per un uso “deterrente”, sostenendo che è invincibile. “Se quest’arma viene utilizzata, nessuno può sperare nella protezione di Dio”, ha aggiunto, secondo quanto riporta la KCNA.

Funzionari ed esperti hanno valutato, durante la visita di Kim alla fabbrica che produce i lanciarazzi multipli il mese scorso, che potrebbero essere utilizzati contro la Corea del Sud, inclusa la sua capitale, Seul, situata a meno di 50 chilometri dalla linea di separazione fra i due paesi.

Gli analisti ritengono che questa innovazione sia stata progettata per migliorare le capacità di attacchi di precisione della Corea del Nord, sfidando sia la Corea del Sud sia gli Stati Uniti, e che la sua presentazione potrebbe precedere i test prima della sua potenziale esportazione in Russia, con la quale la partnership si è rafforzata dopo la guerra di Mosca contro l’Ucraina.