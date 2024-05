Corea del Nord lancia numerosi missili balistici a corto raggio

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) La Corea del Nord ha lanciato una salva di missili balistici a corto raggio questa mattina, hanno detto le forze armate di Seoul, poche ore dopo che Pyongyang aveva inviato centinaia di palloncini pieni di spazzatura oltre il confine per punire la Corea del Sud.

Lo stato maggiore congiunto della Corea del Sud ha dichiarato di aver rilevato il lancio di “quelli che si sospetta siano circa 10 missili balistici a corto raggio”, sparati nelle acque a est della penisola coreana. I missili hanno volato per circa 350 chilometri (217 miglia), ha detto JCS, aggiungendo che stava analizzando i dettagli insieme a Stati Uniti e Giappone. Il lancio costituisce una “provocazione che minaccia seriamente la pace e la stabilità nella penisola coreana”, ha aggiunto.

Anche la guardia costiera giapponese e l’ufficio del primo ministro hanno confermato il lancio e hanno affermato che stanno verificando ulteriori informazioni. Ieri Pyongyang aveva inviato palloncini pieni di spazzatura, carta igienica e sospette feci di animali nel sud, con l’esercito di Seoul che ha criticato Pyongyang per le sue azioni di “bassa classe”. Il Nord aveva avvertito durante il fine settimana che avrebbe inondato le aree di confine di “cumuli di carta straccia e sporcizia” per punire Seoul. La potente sorella del leader nordcoreano Kim Jong Un, Kim Yo Jong, ha deriso i “folletti della democrazia liberale” di Seul per essersi lamentati dei palloncini, e ha promesso che ne sarebbero seguiti altri.

La salva di missili balistici arriva anche pochi giorni dopo che l’ultimo tentativo della Corea del Nord di mettere in orbita un satellite spia si è concluso con un’esplosione a mezz’aria lunedì scorso. La Corea del Nord ha dichiarato al riguardo che il razzo che trasportava il suo satellite da ricognizione “Malligyong-1-1” è esploso pochi minuti dopo il lancio a causa di un sospetto problema al motore.

L’emittente giapponese NHK ha trasmesso le riprese di quello che sembrava essere un proiettile fiammeggiante nel cielo notturno, che poi è esploso in una palla di fuoco, affermando di averlo filmato dal nord-est della Cina contemporaneamente al tentativo di lancio. Mettere in orbita un satellite da ricognizione è stata a lungo una priorità assoluta per il regime di Kim, che ha affermato di esserci riuscito a novembre, dopo due tentativi falliti l’anno scorso.

In un discorso diffuso ieri dall’agenzia di stampa centrale coreana, Kim ha affermato che il Paese non si è scoraggiato di fronte al recente fallito lancio del satellite. “Anche se non siamo riusciti a ottenere i risultati che speravamo di ottenere con il recente lancio del satellite da ricognizione, non dobbiamo mai sentirci spaventati o scoraggiati, ma compiere sforzi ancora maggiori”, ha affermato. “È naturale che dopo aver sperimentato un fallimento si impari di più e si facciano maggiori progressi”, ha detto, secondo la trascrizione del discorso tenuto all’Accademia delle Scienze della Difesa.