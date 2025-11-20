Cop30: incendio a un padiglione, evacuato il sito di Belém

Keystone-SDA

Il sito della Cop30 a Belém è stato evacuato su ordine degli agenti di sicurezza a causa di un incendio di vaste proporzioni. Lo riportano i giornalisti dell’AFP presenti sul posto.

(Keystone-ATS) Le fiamme sono divampate presso lo stand di un Paese situato vicino all’ingresso, generando una densa colonna di fumo visibile anche dall’esterno. Gli addetti alla sicurezza hanno tentato di domare l’incendio con estintori in attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco, intervenuti poco dopo per mettere l’area in sicurezza. Al momento non sono note le cause dell’incendio né eventuali danni o feriti.