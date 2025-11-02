Coop supera la Migros nel suo settore principale

Keystone-SDA

La Migros festeggia i suoi 100 anni, ma non c'è molto da celebrare. Secondo quanto riporta la SonntagsZeitung, il gigante del commercio al dettaglio continua a perdere quote di mercato nel suo settore principale, mentre Coop cresce.

(Keystone-ATS) Il domenicale si basa sul Nielsen Retail Monitor, un confronto interno tra i principali rivenditori al dettaglio svizzeri. Secondo i suoi dati, Coop detiene una quota di mercato del 43% nel comparto food e near food, mentre la Migros si ferma al 37,4%.

Coop recupera terreno soprattutto nei settori della carne e della verdura fresca, nonostante la Migros stia moltiplicando le etichette con la promessa del “prezzo basso”. La portavoce Prisca Huguenin-dit-Lenoir ha spiegato che i recenti ribassi hanno comportato perdite temporanee: “i nostri clienti risparmiano già quest’anno 500 milioni di franchi”. Questo incide sul mercato nel breve periodo, ma a lungo termine la Migros prevede di rinnovare 350 punti vendita e aprirne 140 nuovi entro il 2030.

Coop, invece, rafforza la propria posizione grazie a investimenti costanti nei prezzi convenienti e al successo del concetto Pronto: nel solo 2024 le vendite sono aumentate del 16%. Il CEO Philipp Wyss ha aggiunto che la ristrutturazione della Migros ha portato a Coop nuovi clienti.

Nel segmento dei negozi più piccoli, la Migros recupera terreno con Migrolino, riuscendo così ad aggirare indirettamente lo storico divieto di vendita di alcol: presso partner come le stazioni di servizio vengono infatti vendute bevande alcoliche.

Anche i discount tedeschi continuano ad espandersi: Lidl prevede l’apertura di 300 nuovi negozi, mentre Aldi ritiene che il mercato svizzero sia ormai sufficientemente coperto. Un tempo leader indiscussa in Svizzera, la Migros ha perso la sua posizione di vertice: nel settore alimentare Coop è ormai al primo posto, con un fatturato complessivo di 34,91 miliardi di franchi, contro i 32,5 miliardi della Migros.