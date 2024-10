Coop rileva interamente Coop Pronto

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) Coop rileva l’intera filiale Coop Pronto con i suoi 324 negozi e sedi. Con l’acquisizione completa di Coop Pronto, il gigante della vendita al dettaglio intende rafforzare la propria posizione di mercato nel settore convenience, si legge in un comunicato odierno.

Coop acquisterà il 49% di Coop Mineraloel AG detenuto dal suo partner statunitense Philipps 66, viene aggiunto. L’operazione richiede ancora l’approvazione della Commissione della concorrenza (Comco). Non è noto l’importo che Coop pagherà per le azioni in circolazione.

Una volta completata l’operazione, Coop deterrà il 100% di Coop Mineraloel AG. L’azienda gestisce negozi in località selezionate in tutta la Svizzera e nel Liechtenstein con un assortimento di prodotti più ridotto rispetto alle filiali Coop. Tra questi vi sono anche i negozi delle stazioni di servizio.

In base alle informazioni fornite, le sedi Coop Pronto continueranno a essere gestite secondo il concetto esistente nel sistema di franchising. Coop promette inoltre di mantenere gli orari di apertura prolungati in vigore.