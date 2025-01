Coop non rinnova i contratti con The Body Shop

Keystone-SDA

Coop non rinnova i contratti con The Body Shop, catena di negozi inglese specializzata in cosmetici presente con due punti vendita in Ticino e altrettanti nei Grigioni.

1 minuto

(Keystone-ATS) Le superfici saranno destinate ad altri scopi, mentre al personale verrà offerto un impiego all’interno del gruppo Coop.

Dopo un’attenta analisi, Coop ha deciso di far scadere il contratto di franchising per The Body Shop Switzerland, si legge in un comunicato odierno. “Oggi il marchio non gode più di un posizionamento unico sul mercato”, spiegano i vertici. “Nonostante i grandi sforzi e lo straordinario impegno del personale di The Body Shop Switzerland, il programma di rilancio attuato negli ultimi anni dal franchisor non ha sortito gli effetti desiderati”.

Tutti i 108 dipendenti riceveranno un’offerta di ricollocamento all’interno di Coop. Il gruppo sta inoltre vagliando la possibilità di destinare le 33 superfici di vendita che si libereranno – fra queste quelle di Lugano, Morbio Inferiore (Serfontana) e Coira (due ubicazioni) – ad altri marchi specializzati.