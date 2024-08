Coop dice addio alla sua app finanziaria, “troppa concorrenza”

(Keystone-ATS) Coop dice addio alla sua app finanziaria Finance+, che era stata lanciata l’autunno scorso: la domanda non ha soddisfatto le aspettative, afferma il colosso del commercio al dettaglio in un comunicato odierno.

Inoltre negli ultimi mesi il contesto è cambiato a seguito dell’intensificarsi della concorrenza nel settore finanziario, spiega la dirigenza. Coop ha perciò deciso di ritirarsi dal progetto, di cui era uno dei partner: la data esatta non è ancora stata stabilita.

“Coop garantisce la gestione della piattaforma Finance+ fino a nuovo avviso e fornisce integralmente tutte le prestazioni”, assicura la società. Per la clientela sono attualmente al vaglio nuove soluzioni.

L’offerta previdenziale rimarrà per il momento invariata, sottolinea la banca cantonale di Glarona (Glarner Kantonalbank, GLKB) in una sua nota per la stampa. L’istituto, che funge da banca depositaria per le offerte 3a di Finance+, sta attualmente lavorando a una soluzione successiva.

Oltre a offerte in vista della pensione, Finance+ propone anche un conto digitale gratuito, con una carta bancaria fisica o virtuale. Nello stesso segmento di attività sono però al momento molto attivi anche altri operatori, come per esempio Neon o Yuh.