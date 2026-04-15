Coop cambia nome alla sua linea “Qualité & Prix”, diventa “Coop”

Keystone-SDA

Coop cambia il nome a "Qualité & Prix", la linea di prodotti di fascia media, posizionati come convenienti ma di buona qualità.

1 minuto

(Keystone-ATS) Si chiamano ora semplicemente “Coop”, ha indicato oggi all’agenzia Awp un portavoce della catena di supermercati confermando una notizia diffusa dall’Aargauer Zeitung.

L’assortimento e i prezzi rimarranno invariati, assicura l’azienda. Si tratta semplicemente di un adeguamento del nome e delle confezioni. I clienti potranno anche continuare a trovare i prodotti senza difficoltà, poiché essi rimarranno nello stesso punto degli scaffali.

La decisione di rinominare gradualmente “Qualité & Prix” in “Coop” era già stata presa nell’estate del 2023, con l’avvio della transizione a gennaio 2024. Per Coop è prioritario non dover distruggere materiale di imballaggio e l’intero processo dovrebbe concludersi entro il 2028, fa sapere l’impresa.

Nessuna conseguenza, infine, per la linea economica “Prix Garantie”. A questo proposito va ricordato che il concorrente Migros, nel quadro del suo riposizionamento, ha invece eliminato diverse marchi propri e ha ridotto l’assortimento della gamma low-cost M-Budget.