Consiglio degli Stati: Bischof tornerà per sessione primaverile

Keystone-SDA

Il consigliere agli Stati Pirmin Bischof (Centro/SO) si sta riprendendo dalla grave infezione gastrointestinale che lo ha colpito lo scorso autunno: il 66enne prevede di tornare regolarmente sotto la cupola di Palazzo federale nella sessione di primavera.

2 minuti

(Keystone-ATS) “Ogni giorno va meglio”, spiega Bischof in un’intervista pubblicata oggi dalla “Solothurner Zeitung”: sta recuperando passo per passo l’attività di “senatore” o, “detto altrimenti, sto tornando.”

Lo scorso ottobre Bischof, a capo del gruppo del Centro alla Camera dei cantoni, aveva contratto una grave infezione che aveva condotto a un collasso del sistema gastrointestinale. Dopo un’operazione, diverse settimane in ospedale e un soggiorno in una clinica di riabilitazione – racconta – ha dovuto reimparare a respirare profondamente e a mangiare autonomamente.

Attualmente il 66enne lavora a quasi il 50% nel suo studio legale e ha già partecipato ad alcune sedute delle commissioni parlamentari di cui è membro. Nell’intervista egli definisce “lievemente esagerate” le voci su una sua scomparsa, pur ammettendo che a momenti le sue condizioni di salute sono state critiche.

Bischof siede nel Consiglio degli Stati dalla fine del 2011 e fa parte delle commissioni della politica estera; dell’ambiente, della pianificazione del territorio e dell’energia; della sicurezza sociale e della sanità così come dell’economia e dei tributi. In precedenza, dal 2007, era stato deputato del Consiglio nazionale.